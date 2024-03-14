Таубер лишена депутатской неприкосновенности

Марину Таубер лишили депутатской неприкосновенности, передает Noi.md {{736374}} Это решение было принято парламентом Молдовы по запросу исполняющего обязанности генерального прокурора Ион Мунтяну 14 марта, чтобы предать дело суду.
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