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Петербургский дневник

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Юрист Хаминский: водителя могут лишить прав на полтора года за сокрытие номерного знака

Для этого граждане пользуются специальным оборудованием Российских автомобилистов могут лишить водительских прав на полтора года за умышленное сокрытие номеров машин при помощи специального оборудования, сообщил РИА Новости юрист Александр Хаминский.

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