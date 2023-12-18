Ксения Собчак сверкнула кольцом за миллиард

Ведущая и журналистка Ксения Собчак не смогла не похвастаться таким сокровищем. Светская львица явилась на светскую вечеринку, примерив кольцо за 1 миллиард рублей или в валютном эквиваленте — за 10 миллионов долларов.
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