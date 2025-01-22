Депутат Бурляев попросил СК расследовать гибель Лермонтова

Первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев обратился в СК РФ с просьбой провести профессиональное расследование обстоятельств гибели поэта и прозаика Михаила Лермонтова.
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