Депутат Бурляев попросил СК расследовать гибель Лермонтова

Первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев обратился в СК РФ с просьбой провести профессиональное расследование обстоятельств гибели поэта и прозаика Михаила Лермонтова.