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Парламентская газета

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Депутат Бурляев попросил СК расследовать гибель Лермонтова

Депутат Бурляев попросил СК расследовать гибель Лермонтова

Первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев обратился в СК РФ с просьбой провести профессиональное расследование обстоятельств гибели поэта и прозаика Михаила Лермонтова.

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