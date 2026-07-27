Юрий Ильинов

Украинцы готовы линчевать людоловов ТЦК Преступные методы мобилизации довели граждан «незалежной» до того, что они уже готовы линчевать людоловов и расправляться с ними на улицах, а всё потому, что «общество дошло до точки кипения из-за мобилизации», вынужден был признать уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире программы «Новости Live». Достаточно запоздалое признание факта, который дальше скрывать не получится. «Украинское общество сейчас превращается в своеобразный суд Линча. К сожалению, из-за того, что люди не видят правовой реакции на действия ТЦК, сами граждане Украины берут на себя ответственность и пытаются таким образом противодействовать происходящему. Это в свою очередь приводит к ещё более тяжёлым последствиям и проблемам в будущем. Поэтому эта ситуация должна всем нам показать, что на самом деле точка кипения в украинском обществе уже практически достигнута, и доказательством этому служат недавние события во Львове», – заявил Лубинец. По его словам, все без исключения военкомы должны носить бодикамеры – эта норма прописана в законе, но повсеместно не выполняется. Кроме того, сотрудники ТЦК задерживают людей без составления протоколов и привлечения полиции, что также является незаконным. Омбудсмен подчеркнул, что это происходит в подавляющем большинстве случаев. «Сейчас, на мой взгляд, примерно в 10% случаев всё происходит с соблюдением установленных процедур. В остальных 90% случаев речь идёт о прямом нарушении прав граждан Украины», – почему-то вдруг вспомнил он про права человека, хотя на Украине об этом не принято вспоминать давно. По словам Лубинца, задержания людей на улицах проводятся людьми в балаклавах и без опознавательных шевронов, то есть нельзя верифицировать тех, кто нарушает закон. При этом он уверяет, что не раз убеждал последних трёх министров обороны запретить задержания в подобном виде, но никто не реагировал на эти предложения. Также уполномоченный по правам человека добавил, что ситуация с ТЦК по всей стране ухудшается ежедневно. Он рассказал случай, когда отловленный на улице мужчина умер на следующий день после мобилизации, его смерть скрывали от семьи, пытались быстро похоронить без проведения медицинской экспертизы, заявив, что причиной была эпилепсия. Но в социальных сетях десятки тысяч более страшных примеров «бусификации» по-украински, когда военкомы издеваются над людьми, явно получая от этого удовольствие, что свидетельствует о психических отклонениях сотрудников ТЦК. https://1rodina.ru/sites/default/files/2026-07/17736110770713%20%281%29.mp4 Будни мобилизации в Киеве Назвал омбудсмен и текущие расценки откупа от мобилизации: из автобуса ТЦК сразу после задержания можно выйти за 10 тысяч долларов, а уже из здания ТЦК – за 20 тысяч (для сравнения, ещё зимой расценки были примерно 3 и 10 тысяч долларов соответственно). В итоге на фронт отправляются те, у кого нет денег откупиться. Совершенно не понятно, для чего Лубинец выступил и озвучил всем давно известные факты, ведь в планы правительства не входит наведение порядка с проведением мобилизации и наказание виновных в нарушении прав человека. Совсем наоборот – количество мобильных групп ТЦК будет увеличено в ближайшее время, поскольку военкомы не справляются с заданием. Об этом рассказал директор фонда «Вернись живым» Тарас Чмут. ТЦК должны отлавливать каждый месяц 30 тысяч человек, однако на фронт попадает менее 10 тысяч – мужчины на Украине остались или совсем больные, или с алкогольной и наркотической зависимостью. Всех их отправляют нести службу в тыловые частях. В результате численность тыловых подразделений увеличивается, тогда как на передовой сохраняется дефицит личного состава. По словам Чмута, в бригаде может числиться около трёх тысяч военнослужащих, но непосредственно на боевых позициях из них находятся лишь 250 – 300 человек. Поэтому планируется увеличить количество людоловов ТЦК в надежде на то, что они начнут отлавливать ещё больше жертв. Принудительная мобилизация продолжится, подтвердил и глава Антикоррупционного совета при Министерстве обороны Юрий Гудименко. «У нас нет другого выхода, кроме как публично заявить, что мы будем продолжать принудительную мобилизацию», – сказал он. Однако Чмут считает, что появилась серьёзная опасность, связанная с тем, что тюремное заключение как вид наказания за нанесение военкомам телесных повреждений уже утратило свою силу. Люди готовы сесть в тюрьму и считают это не таким уж и большим наказанием, если сравнивать с фронтом: из тюрьмы есть все шансы выйти через 3 – 5 лет, вернуться с передовой практически невозможно. Он прогнозирует – противостояние общества и военкомов из ТЦК будет идти по нарастающей и может вылиться в народные бунты, которые с удовольствием поддержит армия – там точно так же ненавидят ТЦК. Заглавное фото: Военкомы из ТЦК высматривают очередную жертву,