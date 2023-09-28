Супруга Вдовина заняла сторону дочки Волочковой в семейном конфликте

Супруга Вдовина заняла сторону дочки Волочковой в семейном конфликтеЕлена Николаева и Ариадна ВолочковаАриадна, дочь Анастасии Волочковой и Игоря Вдовина, на прошлой неделе отметила 18-летие и не пригласила маму на праздник в свою честь.
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