Армянский депутат объявил минуту молчания вопреки возражениям правящей фракции

Депутат от блока «Сильная Армения» Эдгар Казарян в ходе заседания парламента объявил минуту молчания в память о погибших защитниках Армении и Арцаха, фактически побудив депутатов правящей фракции почтить их память.
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