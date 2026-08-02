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Царьград

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Армянский депутат объявил минуту молчания вопреки возражениям правящей фракции

Армянский депутат объявил минуту молчания вопреки возражениям правящей фракции

Депутат от блока «Сильная Армения» Эдгар Казарян в ходе заседания парламента объявил минуту молчания в память о погибших защитниках Армении и Арцаха, фактически побудив депутатов правящей фракции почтить их память.

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