Зеленский пошел по пути Качиньского: в Польше все знают, что самолет упал сам

В то, что авиакатастрофа под Смоленском в 2010 году, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, была подстроена Россией не верит даже брат покойного, польский политик Ярослав Качиньский, который агрессивно продвигает эту версию.
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