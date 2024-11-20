Врач из Уфы: Потливость может быть симптомом скрытых опасных заболеваний

Повышенная потливость, или гипергидроз, может указывать на различные проблемы со здоровьем. Об этом рассказала заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники №50 Уфы Айгуль Арсланова в интервью UfaTime.
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