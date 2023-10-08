Мерная помощь: моногородам ужесточат условия получения господдержки

Моногородам станет сложнее получать господдержку. В частности, на помощь по линии ВЭБ.РФ — льготные займы на инвестпроекты и софинансирование создания инфраструктуры — смогут рассчитывать только те населенные пункты, где уровень безработицы вдвое выше среднего по стране.
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