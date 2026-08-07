День в истории: 7 августа 1565 года в Москве началось издание второй на Руси печатной книги

7 августа 1565 года, в эпоху Ивана IV Грозного, началось издание второй в Российском государстве печатной книги под названием «Часовник» первопечатником Иваном Федоровым и его помощником Петром Мстиславцем.
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