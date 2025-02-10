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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Перевозчику, подпортившему транспортную реформу в Екатеринбурге, дали второй шанс

Автобусному перевозчику ООО «ПАТП „Город“», который испортил транспортную реформу в Екатеринбурге, не успев заключить контракты на обслуживание двух автобусных маршрутов — №47 и №60, дали возможность сделать это со второй попытки.

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