Перевозчику, подпортившему транспортную реформу в Екатеринбурге, дали второй шанс

Автобусному перевозчику ООО «ПАТП „Город“», который испортил транспортную реформу в Екатеринбурге, не успев заключить контракты на обслуживание двух автобусных маршрутов — №47 и №60, дали возможность сделать это со второй попытки.
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