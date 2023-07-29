Военное обозрение

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Зампред Совбеза РФ назвал антироссийские действия Международного уголовного суда «потенциально опасными игрищами»

Зампред Совбеза РФ назвал антироссийские действия Международного уголовного суда «потенциально опасными игрищами»

Структура под названием «Международный уголовный суд» (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает, пытается оправдывать выдачу ордера на арест президента РФ Владимира Путина.

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