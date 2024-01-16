Tasnim: США эвакуируют военную базу в Сирии

Соединённые Штаты решили эвакуировать свою военную базу "Хемо" на северо-востоке Сирии. Процедура началась "из-за неоднократных нападений иракских групп исламского сопротивления", сообщило иранское агентство Tasnim во вторник, 16 января.
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