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Глава МИД ФРГ Бербок допустила отправку немецких военных на Украину для «обеспечения мира»

Глава МИД ФРГ Бербок допустила отправку немецких военных на Украину для «обеспечения мира»

Германия может отправить своих солдат на Украину, но только в качестве «миротворцев». С таким заявлением выступила глава МИД ФРГ Анналена Бербок на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

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Комментарии
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Михаил Шаповалов
Миротворцы уже на Украине. Это Российские войска. Других не нужно.
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19 час.

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