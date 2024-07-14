Три причины медленной работы YouTube в 2024 году и как их исправить Ирэн ОрлонскаяСбои в работе популярного видеохостинга YouTube в России связаны с проблемой устаревшего оборудования, которое уже более двух лет не обновляется.
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