Сегодня годовщина трагического землетрясения в Спитаке

Мир вспоминает природную катастрофу в Армении. 7 декабря 1988 года в 11.41 по местному времени сильнейшие подземные толчки силой 10 баллов по шкале Рихтера в одно мгновение уничтожили города Спитак и Ленинакан (ныне Гюмри).