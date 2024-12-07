Сегодня годовщина трагического землетрясения в Спитаке

Мир вспоминает природную катастрофу в Армении. 7 декабря 1988 года в 11.41 по местному времени сильнейшие подземные толчки силой 10 баллов по шкале Рихтера в одно мгновение уничтожили города Спитак и Ленинакан (ныне Гюмри).
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