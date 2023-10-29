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Как работа ночью влияет на наш организм?

Как работа ночью влияет на наш организм?

Сбой биоритмовНочная работа является фактором риска для здоровья человека. Наш организм подчиняется циркадному ритму, запрограммированному внутренними часами, которые влияют на многочисленные физиологические процессы, гормональную секрецию, прием пищи, чередование бодрствования и сна.

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