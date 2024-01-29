Депутат Журова о деле Валиевой: считаю, что все было задумано изначально

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова заявила, что не верит в то, что результаты допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой обнародовали во время Олимпийских игр тоже случайно.
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