Депутат Журова о деле Валиевой: считаю, что все было задумано изначально

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Российской Федерации Светлана Журова заявила, что не верит в то, что результаты допинг-пробы российской фигуристки Камилы Валиевой обнародовали во время Олимпийских игр тоже случайно.