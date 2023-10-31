Стало известно, что сделать мобилизованным из Ростовской области для возвращения на работу

Власти региона рассказали порядок действий и условия, которые необходимо соблюсти.Мобилизованные из Ростовской области, принимающие участие в проведении специальной военной операции, после возвращения домой могут восстановиться на прежней работе.
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