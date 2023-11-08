Утечка: в сети раскрыли, кто будет главным героем новой Assassin's Creed про Японию. Этот самурай существовал в реальностиПортал Insider Gaming раскрыл довольно интересную утечку, связанную с мужским персонажем Assassin’s Creed: Codename Red.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)