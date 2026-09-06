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Регионы России

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В Египте осудили на смерть известную телеведущую и участников наркотрейдинговой группы

В Египте осудили на смерть известную телеведущую и участников наркотрейдинговой группы

5 сентября египетский суд вынес смертный приговор известной телеведущей Саре Халифе и ещё 11 фигурантам по делу, связанному с производством и торговлей наркотиками.

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