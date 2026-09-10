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Психолог Рейнталь призвала родителей обсуждать сборы на нужды класса

Психолог Рейнталь призвала родителей обсуждать сборы на нужды класса

Родителям не стоит ограничиваться категоричным отказом от сборов на нужды класса. Семейный и детский психолог Галина Рейнталь посоветовала объяснять свою позицию и предлагать альтернативную помощь, сообщает NEWS.

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