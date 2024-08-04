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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гусев о том, что его стиль не подходит под НХЛ: «Каждый может обсуждать все, что ему вздумается. Никто ведь не запрещает, правда? Я не буду это комментировать»

Ранее сообщалось, что форвард пытался найти возможность подписать договор с клубом НХЛ. – Какие шансы были этим летом? С кем и где вы тренировались? – Я приезжал в Нью-Джерси.

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