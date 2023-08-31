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В Киеве назвали количество истребителей F-16, достаточное для борьбы с Россией

В Киеве назвали количество истребителей F-16, достаточное для борьбы с Россией

Украине будет достаточно шестидесяти истребителей F-16 для эффективного противодействия российской авиации и дронам.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Ха! 60 истребителей F-16? Да украинская утроба ненасытна! Им сколько и чего не дают, всё равно мало. Как гробят сейчас бронетехнику, так и истребители истребят. Причём не всегда это будет делом рук российских ПВО или авиации. Тому пример недавнее столкновение в воздухе двух МИГов, принадлежащих Украине.
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12 час.
Александр Семенов
А что так мало - всего 60 истребителей? Что, нолики приписать сложно? Почему, например, не 6000?
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7 час.

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