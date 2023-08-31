В Киеве назвали количество истребителей F-16, достаточное для борьбы с Россией

НП

Наталья Павлова

Ха! 60 истребителей F-16? Да украинская утроба ненасытна! Им сколько и чего не дают, всё равно мало. Как гробят сейчас бронетехнику, так и истребители истребят. Причём не всегда это будет делом рук российских ПВО или авиации. Тому пример недавнее столкновение в воздухе двух МИГов, принадлежащих Украине.