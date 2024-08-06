На Балтфлоте состоялись тактико-специальные учения с подразделениями связи

Тактико-специальное учения с подразделениями связи Балтийского флота проведены на учебных тактических полях в Калининградской области, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России 6 августа на официальном интернет-портале.
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