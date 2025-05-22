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Царьград

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Ракеты 'Искандер' дали России преимущество: до 70 человек убиты в Сумской области

Ракеты 'Искандер' дали России преимущество: до 70 человек убиты в Сумской области

Русские силы укрепляют своё преимущество на Украине благодаря большому арсеналу ракет "Искандер". В результате удара в Сумской области уничтожено до 70 украинских военных.

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