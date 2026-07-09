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Спортсмен из Адыгеи завоевал бронзу на первенстве Европы по греко-римской борьб

Копилка спортивных достижений Адыгеи пополнилась новой наградой. На первенстве Европы по греко-римской борьбе среди юниоров (до 20 лет), которое проходило с 6 по 8 июля в Скопье (Северная Македония), отличился уроженец Тахтамукайского района Амир Совмиз.

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