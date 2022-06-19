19.06.22==Зачем лидеры Запада приезжали в Киев

Последние новости о ситуации вокруг Украины на 17 июня 2022 года: Зачем лидеры Запада приезжали в Киев, генерала ВСУ тревожит Крымский мост, какие корабли построят в ХерсонеМы собрали последние новости о ситуации вокруг Украины на 17 июня 2022 года Макрон, президент Франции, Шольц, канцлер Германии и Драги, премьер-министр Италии обсудили под стук колес встречу с президентом Украины Зачем Макрон с Шольцем ездили в Киев Лидеры трех евродержав, выехав из Польши в сторону Киева, вряд ли знали о наборе советского пассажира в обычном поезде в СССР: курица, яйца и запотевшая бутылочка.