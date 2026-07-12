Сборные Англии и Аргентины прошли в полуфинал ЧМ по футболу

Для определения победителей в обеих играх 1/4 финала 12 июля потребовалось дополнительное время.Сборная Англии по футболу обыграла команду Норвегии в четвертьфинале чемпионата по футболу, а Аргентина одолела сборную Швейцарии.
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