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Сборные Англии и Аргентины прошли в полуфинал ЧМ по футболу

Сборные Англии и Аргентины прошли в полуфинал ЧМ по футболу

Для определения победителей в обеих играх 1/4 финала 12 июля потребовалось дополнительное время.Сборная Англии по футболу обыграла команду Норвегии в четвертьфинале чемпионата по футболу, а Аргентина одолела сборную Швейцарии.

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