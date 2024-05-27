После 8 месяцев и более 1000 потраченных часов работа над Dark Souls Re-Remastered заверше...

После 8 месяцев и более 1000 потраченных часов работа над Dark Souls Re-Remastered завершенаМоддер fromsoftserve работает над масштабным модом, улучшающим графику для Dark Souls Remastered, под названием Dark Souls Re-Remastered.
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