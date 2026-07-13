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В Твери проверят готовность региона к похолоданиям

В Твери проверят готовность региона к похолоданиям

В Твери проверят готовность к зиме на заседании правительства 14 июля.  Глава региона Виталий Королев проведёт заседание, где основным вопросом станет подготовка объектов ЖКХ и социальной сферы Верхневолжья к отопительному периоду 2026–2027 годов.

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