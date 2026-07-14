У Intel настолько всё хорошо с техпроцессом 18А, что теперь компания собирается сама производить почти все процессоры Nova Lake

Ранее компания собиралась отдать TSMC до 70% всего производстваТехпроцесс 18A у Intel получился весьма неплохой, и теперь стало известно, что компания настолько улучшила показатель выхода годных кристаллов, что изменила свои планы на производство процессоров Nova Lake.
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