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Политолог указал на некомпетентность главы МИД ФРГ Бербок

Политолог указал на некомпетентность главы МИД ФРГ Бербок

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок значительно снизила уровень немецкой дипломатии. Об этом 11 января заявил «Известиям» политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

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