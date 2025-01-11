Политолог указал на некомпетентность главы МИД ФРГ Бербок

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок значительно снизила уровень немецкой дипломатии. Об этом 11 января заявил «Известиям» политолог, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
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