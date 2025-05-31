Китай прекратил продажу дронов Mavic Украине, ЕС и США

Киев недоволен прекращением продаж китайских дронов Mavic Украине и ростом их продаж в Россию. Одновременно Китай сократил поставки покупателям в США и ЕС некоторых компонентов беспилотников, таких как магниты, используемые в двигателях, но продолжает их поставки в Россию.
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