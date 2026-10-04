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Вот история

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Ежемесячный денежный поток на ОФЗ: конструируем купонную лестницу из шести выпусков

Ежемесячный денежный поток на ОФЗ: конструируем купонную лестницу из шести выпусков

Представьте себе механизм, который после однократной настройки начинает приносить деньги с регулярностью швейцарских часов.

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