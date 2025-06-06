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Полезные советы

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Названы вредящие желудку полезные продукты

Названы вредящие желудку полезные продукты

При неправильном употреблении или индивидуальной непереносимости даже полезные продукты могут навредить желудочно-кишнечному тракту, рассказала заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова.

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