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Царьград

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Следственный комитет доказал вину Лямина в жестоком обращении

Следственный комитет доказал вину Лямина в жестоком обращении

Военнослужащий Национальной гвардии Украины Владимир Лямин осужден на 21 год за жестокое обращение с гражданскими и покушение на убийство в селе Широкое ДНР в 2015 году.

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