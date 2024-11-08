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Царьград

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Заслуженный артист России Shaman получил в Кремле нагрудный знак

Заслуженный артист России Shaman получил в Кремле нагрудный знак

Известный русский певец Shaman был награжден в Кремле нагрудным знаком «Заслуженный артист России».Отметим, что Ярослав Дронов еще в июле официально получил звание заслуженного артиста России.

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