"Удачи, джентльмены": Конор Макгрегор дал напутствие Тернеру и Бейтсу

Global Look Press/Gene Blevins/ZUMAPRESS.com Знаменитый ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор записал видеообращение к Шону Тернеру и Тони Бейтсу, которые выступят на турнире "Бойцовского клуба РЕН ТВ" в Череповце 30 августа.
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