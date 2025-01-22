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Число погибших в результате пожара в турецком отеле Карталкая возросло до 76

Число погибших в результате пожара в турецком отеле Карталкая возросло до 76

Задержаны девять подозреваемых.Крупный пожар произошёл в отеле на горнолыжном курорте Карталкая. Число погибших возросло до 76, заявил глава МВД Турции Али Ерликая.

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