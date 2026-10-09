В Подмосковье создают рыбоперерабатывающий комплекс и завод готовой еды

В Дмитровском округе Московской области планируется строительство современного рыбоперерабатывающего комплекса мощностью до 800 тонн готовой продукции в год.
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