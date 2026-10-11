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Индийская Aditya Birla привлекает $1,5 млрд на покупку энергетических активов Shell

Индийская Aditya Birla привлекает $1,5 млрд на покупку энергетических активов Shell

Индийская Aditya Birla Renewables ведёт переговоры с местными банками о привлечении примерно $1,5 млрд в виде долгосрочных кредитов в рупиях.

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