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Мода и Шоу-бизнес

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Пригожин рассказал об обиде на Ивлееву

Пригожин рассказал об обиде на Ивлееву

Иосиф Пригожин в интервью одному из YouTube-каналов рассказал историю о том, как Ивлеева пригласила его с супругой Валерией к себе на шоу.

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Комментарии
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Людмила Письменская
У нас есть две России. В одной живут люди, в другой звезды. В первой люди живут нормальной жизнью,  Родину защищают, созидают, трудятся на ниве процветания страны. Зарплаты и пенсии в этой стране довольно-таки скромные. А в той, где звезды живут постоянная грязь. К той Ивлеевой на пушечный выстрел противно подойти, а Пригожин с Валерией хотели у нее подзаработать. Деньги не пахнут. Самодовольные, самовлюбленные звезды все меряют на деньги. Раньше мы любили артистов. Но с тех пор, как по телевизору стали показывать скандалы по разделу миллионных наследств и прочее, нимб упал. Про мораль, порядочность в этой стране, похоже, не слышали. Почему бы не вывалить на всю страну свое грязное белье, если за это платят деньги. Валерия с Пригожиным в этом потоке нечистот только песчинка. У нас на телевидении целые дюны. В трудные времена в той России, где люди живут, люди помогают друг другу, заботятся о судьбе Родины. А в той стране, где звезды процветают о Родине не помнят. То извращенцы, то предатели, то сквалыги. Есть, конечно, и там порядочные люди, но они там редкость, на вес золота.
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