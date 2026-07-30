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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Айзейя Райдер был снова арестован за нарушение судебного запрета на приближение к жене

Чемпион НБА Айзейя Райдер опять оказался под арестом. В декабре прошлого года бывшего баскетболиста задержали за нарушение судебного запрета на приближение к жене, живущей отдельно от него.

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