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Аргументы недели

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Венгрия не будет оказывать военную помощь Киеву

Венгрия не будет оказывать военную помощь Киеву

Также страна не допустит транзита оружия на Украину через свою территорию. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в интервью финской газете Helsingin Sanomat.

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