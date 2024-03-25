Исполнителей для теракта в "Крокусе" нашёл посол Зеленского в Таджикистане: Теневая сторона украинского МИДа

Фото: globallookpress.com/Dmitry Golubovich Сегодня 5,7K прочитали За несколько недель до теракта в "Крокус сити холл" на странице посольства Украины в Таджикистане был открыто опубликован заказ на найм убийц.
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