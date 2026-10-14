Психологи обнаружили: даже при идентичном поведении ИИ приписывают осведомлённость, но отказывают в сознании Люди проводят чёткую границу между осведомлённостью и сознанием, когда оценивают искусственный интеллект.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым