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Новости Тамбова

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Отставание благоустройства Студенца в Тамбове списали на дожди

Отставание благоустройства Студенца в Тамбове списали на дожди

Фото: соцсети Максима Косенкова Читайте также: Мосты Тамбовской области: аварии, суды и отсутствие информации (вчера, 20:15) В Тамбовской области число стобалльных результатов достигло 90 (вчера, 15:42) За две недели до конца расчистки Цны остался только один земснаряд (31.

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