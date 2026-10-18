Военные учения с применением взрывной и пиротехнической техники пройдут 19 октября на полигоне между Нёноксой и поселком Сопка с 08:00 до 18:00.
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